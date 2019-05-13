2019-05-13T14:57:30+03:00
Происшествия

В Самарской области неизвестный мужчина угодил под грузовой поезд и погиб

Сейчас сотрудники следственных органов разбираются во всех обстоятельствах случившегося
Михаил ГОРЮНОВ
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По факту происшествия проводится проверкаПо факту происшествия проводится проверкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Праздничные дни в губернии не обошлись без трагедии. В минувшую пятницу, 10 мая, на перегоне Новоотрадная-Толкай 1192 километре был насмерть сбит молодой человек.

- Мужчина был смертельно травмирован грузовым поездом № 2134, которым управлял машинист Кондрашов. Личность погибшего пока не установлена, на вид 30-35 лет, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в Приволжском СУ на транспорте СК России.

В Следственном управлении сейчас продолжают разбираться во всех обстоятельствах происшествия. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. Всех, кто что-либо знает о погибшем и обстоятельствах его смерти, просят обращаться к правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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