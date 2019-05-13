2019-05-13T15:02:45+03:00
Общество

В Самаре из-за полумарафона «Забег» перекроют несколько улиц

Ограничения коснуться дорог в районе стадиона «Самара Арена»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дороги перекроют из-за забега на несколько часов 19 маяДороги перекроют из-за забега на несколько часов 19 маяФото: Архив "КП"
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В это воскресенье, 19 мая, в Самаре состоится третий всероссийский полумарафон «Забег», в котором примут участие около 2 тысяч человек. В этом году трасса спортивного мероприятия будет пролегать рядом со стадионом «Самара Арена», поэтому возле спортобъекта перекроют несколько дорог.

- с 6:00 до 14:30 19 мая будет ограничено движение транспорта на улицах Арена 2018, Дальняя, Проезд № 2 и Проезд № 7, - сообщили организаторы мероприятия.

Отметим, что полумарафон будет состоять из нескольких дистанций: 2 км для детей и их родителей, 5 км, 10 км и 21 км. Первый старт на 2 км будет дан в 9:00, а последний на 5 км — в 12:00. Добавим, что город, который победит в «Забеге», станет обладателем титула беговой столицы России. В прошлом году ею стала Казань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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