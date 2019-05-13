2019-05-13T15:50:02+03:00
Общество

На подъездах домов в Самаре и Тольятти вывесят списки должников за тепло

Напоминания о долгах ждут жильцов более 2 тысяч домов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Напоминания о долгах появятся на информационных табло более 2 тысяч домовНапоминания о долгах появятся на информационных табло более 2 тысяч домовФото: Архив "КП"
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В Самарской области энергетики придумали еще один способ борьбы с должниками за тепло. На этот раз они решили вывесить на информационных досках домов списки с указанием жильцов, которые забывают платить за предоставляемые услуги.

- Списки с должниками появятся на подъездах домов Самары и Тольятти. Напоминание о долге за тепло и горячую воду ждет жителей более 2 тысяч домов, - рассказали в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

Как отмечает компания, на начало мая долги жителей региона за тепло превысили уже 1 млрд рублей. 169,7 млн рублей долга приходится на жителей Тольятти, 1,2 млн рублей — Новокуйбышевска, а остальная сумма — на жителей областной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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