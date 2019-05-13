Готов на 70%: в Самаре близится к завершению реконструкция детсада на Ратнера

СЕГОДНЯ 16:38 2019-05-13T16:38:16+03:00

До конца года в Самаре достроят еще два детских сада Фото: Архив "КП"

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В Самаре близятся к финалу строительство детских садов на улицах Ташкентской и Алма-Атинской, а также реконструкция дошкольного учреждения на улице Георгия Ратнера. Работы в этих объектах должны быть завершены до конца этого года.

По данным департамента градостроительства, котлован нового детсада в районе домов № 112, 114, 116 на улице Ташкентской готов на 100%. Кроме того, там на 75% завершены работы по вертикальной планировке, на 85% - по фундаменту здания и на 75% - по устройству арматурного каркаса стен подвала.

Еще один детский сад появится во дворе домов № 138 и 143 на улице Алма-Атинской. Сейчас рабочие занимаются там вертикальной планировкой, обустройством арматурного каркаса подвала здания, кирпичной кладкой несущих стен, а также монтажом наружной гидроизоляции.

Также в Самаре в Советском районе продолжается реконструкция детского сада на улице Георгия Ратнера, 25. На данный момент она завершена на 70%. По словам главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова, на этом объекте уже выполнены работы по устройству кровли, фасада, наружных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Сейчас рабочие обустраивают там внутренние инженерные системы, проводят чистовую отделку и благоустраивают прилегающую территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU