Готов на 70%: в Самаре близится к завершению реконструкция детсада на Ратнера
В Самаре близятся к финалу строительство детских садов на улицах Ташкентской и Алма-Атинской, а также реконструкция дошкольного учреждения на улице Георгия Ратнера. Работы в этих объектах должны быть завершены до конца этого года.
По данным департамента градостроительства, котлован нового детсада в районе домов № 112, 114, 116 на улице Ташкентской готов на 100%. Кроме того, там на 75% завершены работы по вертикальной планировке, на 85% - по фундаменту здания и на 75% - по устройству арматурного каркаса стен подвала.
Еще один детский сад появится во дворе домов № 138 и 143 на улице Алма-Атинской. Сейчас рабочие занимаются там вертикальной планировкой, обустройством арматурного каркаса подвала здания, кирпичной кладкой несущих стен, а также монтажом наружной гидроизоляции.
Также в Самаре в Советском районе продолжается реконструкция детского сада на улице Георгия Ратнера, 25. На данный момент она завершена на 70%. По словам главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова, на этом объекте уже выполнены работы по устройству кровли, фасада, наружных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения. Сейчас рабочие обустраивают там внутренние инженерные системы, проводят чистовую отделку и благоустраивают прилегающую территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU