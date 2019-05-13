2019-05-13T16:59:51+03:00
Общество

В Самаре собираются реконструировать улицу Мичурина

Проектные работы по преобразованию дороги завершены
Анастасия ФИЛАТОВА
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Власти планируют построить в Самаре еще две дорогиВласти планируют построить в Самаре еще две дорогиФото: Архив "КП"
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В Самаре собираются реконструировать улицы XXII Партсъезда и Мичурина. Проектная документация по ним уже готова.

- Улица XXII Партсъезда будет реконструирована от улицы Солнечной до проспекта Кирова, а улица Мичурина — от улицы Революционной до улицы Врубеля, - сообщили в департаменте градостроительства Самары.

В планах у властей также построить две новые дороги в микрорайонах Волгарь и Новая Самара. Проектная документация по ним уже разработана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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