В Самаре собираются реконструировать улицу Мичурина
Проектные работы по преобразованию дороги завершены
Власти планируют построить в Самаре еще две дорогиФото: Архив "КП"
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В Самаре собираются реконструировать улицы XXII Партсъезда и Мичурина. Проектная документация по ним уже готова.
- Улица XXII Партсъезда будет реконструирована от улицы Солнечной до проспекта Кирова, а улица Мичурина — от улицы Революционной до улицы Врубеля, - сообщили в департаменте градостроительства Самары.
В планах у властей также построить две новые дороги в микрорайонах Волгарь и Новая Самара. Проектная документация по ним уже разработана.
ИСТОЧНИК KP.RU