В Самаре детскую площадку на Воронежских озерах восстановят в начале июня
Договор на поставку оборудования уже заключили
В горке пробили дыру. При этом детская площадка была открытаФото: соцсети
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В Самаре восстановят детскую площадку в парке на Воронежских озерах. Напомним, аттракционы испортили вандалы. Например, в горке пробили дыру. При этом детская площадка была открыта. На это жители города обратили внимание властей в Twitter. В МАУ «Парки Самары» убедили: ведется ремонт площадки.
- В настоящее время стоимость ремонта определена. Мы заключили договор на поставку шести элементов детского игрового комплекса. Детская площадка будет полностью восстановлена до 10 июня 2019 года, - прокомментировали в учреждении.
Ранее в «Парках Самары» заявили: денег на ремонт площадки нет.
ИСТОЧНИК KP.RU