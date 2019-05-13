Размером с перепелиное яйцо: в Самарской области выпал град

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-13T18:38:09+03:00

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В Самарской области 30-градусная жара сменилась грозой, сильным ветром и градом. Фотографиями необычного погодного явления самарцы поделились в социальных сетях.

- Огород как ковер белый был, - делятся впечатлениями жители региона. – А град – размером с перепелиное яйцо, размером 1х2 см.

Правда, град прошел только местами. Ледяной дождь зафиксировали в Самаре и в Кинельском районе.

Ранее синоптики прогнозировали: рабочая неделя начнется с грозы на всей территории региона. Ветер будет дуть восточный, во время грозы он станет порывистым. Во вторник "похолодает" до +32. Уже в среду ветер сменится на северо-восточный, при грозе будет также порывистым. Правда, в этот день еще не похолодает, температура останется на уровне +28 +32 градуса. Ночью температура приятная +15 +20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU