Размером с перепелиное яйцо: в Самарской области выпал град
В Самарской области 30-градусная жара сменилась грозой, сильным ветром и градом. Фотографиями необычного погодного явления самарцы поделились в социальных сетях.
- Огород как ковер белый был, - делятся впечатлениями жители региона. – А град – размером с перепелиное яйцо, размером 1х2 см.
Правда, град прошел только местами. Ледяной дождь зафиксировали в Самаре и в Кинельском районе.
Ранее синоптики прогнозировали: рабочая неделя начнется с грозы на всей территории региона. Ветер будет дуть восточный, во время грозы он станет порывистым. Во вторник "похолодает" до +32. Уже в среду ветер сменится на северо-восточный, при грозе будет также порывистым. Правда, в этот день еще не похолодает, температура останется на уровне +28 +32 градуса. Ночью температура приятная +15 +20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU