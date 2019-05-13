2019-05-13T20:02:19+03:00
Общество

В центре Самары внедорожник провалился под асфальт

Про этот провал жители города говорили с начала февраля, но ответственного так и не нашли
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Дорогая иномарка пострадалаДорогая иномарка пострадалаФото: Соцсети
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13 мая в Самаре на улице Венцека внедорожник «Ниссан Террано» провалился в асфальт. Об этом в соцсетях рассказали местные жители. Провал на этом месте появился еще в феврале, но чиновники на сообщения самарцев никак не отреагировали.

- Уж сколько писали властям про этот провал на Венцека. Еще когда он был в зачатке. А городские департаменты все совещались и совещались. И вот результат, - возмущаются горожане.

При этом очевидцы отмечают: если раньше провал был огорожен, то сегодня предупреждающие ленты почему-то сняли.

В происшествии никто не пострадал, кроме внедорожника. Его пришлось вызволять с помощью сотрудников ГУ МЧС России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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