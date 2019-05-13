В центре Самары внедорожник провалился под асфальт
13 мая в Самаре на улице Венцека внедорожник «Ниссан Террано» провалился в асфальт. Об этом в соцсетях рассказали местные жители. Провал на этом месте появился еще в феврале, но чиновники на сообщения самарцев никак не отреагировали.
- Уж сколько писали властям про этот провал на Венцека. Еще когда он был в зачатке. А городские департаменты все совещались и совещались. И вот результат, - возмущаются горожане.
При этом очевидцы отмечают: если раньше провал был огорожен, то сегодня предупреждающие ленты почему-то сняли.
В происшествии никто не пострадал, кроме внедорожника. Его пришлось вызволять с помощью сотрудников ГУ МЧС России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU