МВД: в массовом ДТП в Самарской области никто не погиб

СЕГОДНЯ 20:17 2019-05-13T20:38:27+03:00

На трассе столкнулись сразу пять автомобилей Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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13 мая в Ставропольском районе Самарской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области. По предварительной версии, неисправный МАЗ ехал на 992 км трассы М-5 «Урал» и столкнулся с еще четырьмя автомобилями.

- Из собранных полицейскими материалов следует, что водитель, управляя автомобилем МАЗ, возможно вследствие технической неисправности автомобиля, столкнулся с другим автомобилем МАЗ, грузовой «Газелью» и двумя легковыми автомобилями, - прокомментировали в полиции.

В аварии пострадал водитель «Газели», ему оказывают медицинскую помощь. Также повреждены автомобили. Сотрудники ГАИ огородили место происшествия, сейчас там регулируемое движение.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проведут проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU