В Самаре около «Теремка» упавшее дерево придавило машину

СЕГОДНЯ 20:56 2019-05-13T20:56:35+03:00

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13 мая в Самарскую область пришла непогода – на регион налетели ветер, гроза и ливневый дождь. Очевидцы делятся первыми фотографиями последствий сильного ветра.

Так, в Самаре около Дворца бракосочетаний на ул. Молодогвардейской повалило дерево, а точнее - одну из его веток. Он упала прямо на припаркованный под ним автомобиль «Сузуки Гранд Витара». Степень повреждений пока непонятна: владелец пытается откопать машину.

- Пока не пойму, что там. Вижу, что царапины и вмятины, но дальше пока не могу разобрать, - рассказал хозяин иномарки корреспонденту «КП»-Самара.

Сломанное дерево перегородило и тротуар, и часть проезжей части. Напомним, это уже не первый случай в Самаре, когда деревья падают на автомобили. 10 мая центре города сухое дерево перегородило тротуар и дорогу и повредило припаркованный автомобиль «Ниссан Примера».

ИСТОЧНИК KP.RU