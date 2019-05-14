2019-05-14T09:24:32+03:00
Спорт

Развлекательная программа матча «Крылья Советов» - «Спартак» на «Самара Арене» будет в стиле 90-х

У стадиона прозвучат хиты тех лет, а составы команд объявит голос VHS-фильмов 90-х – Юрий Живов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Болельщиков также ждут автограф-сессия с Антоном Бобром, розыгрыши призов, турнир по мини-футболу в формате 3х3 и кибертурнир на приставках Nintendo.Болельщиков также ждут автограф-сессия с Антоном Бобром, розыгрыши призов, турнир по мини-футболу в формате 3х3 и кибертурнир на приставках Nintendo.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Развлекательную программу матча «Крылья Советов» - «Спартак» на «Самара Арене», который пройдет в субботу 18 мая, сделают в стиле 90-х. Площадки начнут работать в 17:00. Около 2 гейта будут работать кавер-группа «А-Рай» и диджей, которые исполнят хиты 90-х. Кроме того, у стадиона организуют выборы 1996 года, которые прошли под лозунгом «Голосуй или проиграешь».

- Эти выборы пройдут в формате лотереи. Любой болельщик сможет написать в бюллетене свои Ф.И.О., номер телефона, и бросить в одну из избирательных урн с портретом кандидата. В перерыве матча ведущий возьмет по одному бюллетеню из каждой урны и определит двоих победителей. Они получат ценные подарки от ПФК «Крылья Советов», - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Болельщиков также ждут автограф-сессия с Антоном Бобром, розыгрыши призов, турнир по мини-футболу в формате 3х3 и кибертурнир на приставках Nintendo.

- Все, кто придут на матч в одежде стиля 90-х годов и, сделав снимок в специальной фотозоне (площадка 3 гейта), опубликует его с хештегом #КрыльяСпартак, сможет принять участие в конкурсе от нашего клуба. Победителей ПФК "Крылья Советов" наградит призами. На последней миле "Самара Арены" встречать гостей стадиона будет оркестр, который исполнит хиты разных лет. Составы команд объявит легендарный голос VHS-фильмов 90-х – Юрий Живов, - отметили в самарском клубе.

Подробнее о развлекательной программе матча можно посмотреть на сайте «КС».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В поселке Береза неизвестные промышляли незаконными азартными играми
В Сызрани 5-летний мальчик нашел на футбольном поле танковый снаряд
В Самаре прокуратура нашла выбоины на Физкультурной, Ветлянской и Кирова
В Сызрани бармен украл у подвыпившего посетителя барсетку с 230 тысячами рублей
Самарскую школу № 46, где обрушился потолок, откроют к 1 сентября
ФАС: Аэропорт в Самаре не должен платить за мусор больше, чем вокзалы
В Самаре проверят законность застройки береговой полосы Волги
Самарцы стали в три раза активнее заниматься спортом этой весной
В центре Самары на фасаде дома появился портрет китайского коммунистического лидера
В Самаре из-за финала Кубка России перенесли последний звонок в школах
Четверо подозреваемых в деле о загрязнении нефтепровода "Дружба" в Самарской области обжаловали свой арест
Ливень и жара в мае установили в Самарской области новые рекорды
В Самаре около «Теремка» упавшее дерево придавило машину
МВД: в массовом ДТП в Самарской области никто не погиб
В центре Самары внедорожник провалился под асфальт