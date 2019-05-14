Развлекательная программа матча «Крылья Советов» - «Спартак» на «Самара Арене» будет в стиле 90-х

СЕГОДНЯ 09:21 2019-05-14T09:24:32+03:00

Болельщиков также ждут автограф-сессия с Антоном Бобром, розыгрыши призов, турнир по мини-футболу в формате 3х3 и кибертурнир на приставках Nintendo. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

У стадиона прозвучат хиты тех лет, а составы команд объявит голос VHS-фильмов 90-х – Юрий Живов

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Развлекательную программу матча «Крылья Советов» - «Спартак» на «Самара Арене», который пройдет в субботу 18 мая, сделают в стиле 90-х. Площадки начнут работать в 17:00. Около 2 гейта будут работать кавер-группа «А-Рай» и диджей, которые исполнят хиты 90-х. Кроме того, у стадиона организуют выборы 1996 года, которые прошли под лозунгом «Голосуй или проиграешь».

- Эти выборы пройдут в формате лотереи. Любой болельщик сможет написать в бюллетене свои Ф.И.О., номер телефона, и бросить в одну из избирательных урн с портретом кандидата. В перерыве матча ведущий возьмет по одному бюллетеню из каждой урны и определит двоих победителей. Они получат ценные подарки от ПФК «Крылья Советов», - рассказали в пресс-службе самарского клуба.

Болельщиков также ждут автограф-сессия с Антоном Бобром, розыгрыши призов, турнир по мини-футболу в формате 3х3 и кибертурнир на приставках Nintendo.

- Все, кто придут на матч в одежде стиля 90-х годов и, сделав снимок в специальной фотозоне (площадка 3 гейта), опубликует его с хештегом #КрыльяСпартак, сможет принять участие в конкурсе от нашего клуба. Победителей ПФК "Крылья Советов" наградит призами. На последней миле "Самара Арены" встречать гостей стадиона будет оркестр, который исполнит хиты разных лет. Составы команд объявит легендарный голос VHS-фильмов 90-х – Юрий Живов, - отметили в самарском клубе.

Подробнее о развлекательной программе матча можно посмотреть на сайте «КС».

ИСТОЧНИК KP.RU