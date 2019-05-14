В Самаре проверят законность застройки береговой полосы Волги

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-14T09:58:40+03:00

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В Самаре разберутся с незаконной застройкой береговой полосы реки Волги. Такое поручение губернатор Дмитрий Азаров дал в понедельник, 13 мая, департаменту по вопросам правопорядка и противодействия коррупции.

- В выходные я лично проехал вдоль береговой линии и заметил, что в некоторых местах ведется строительство. Нужно создать рабочую группу и проверить все эти факты застройки. Министерство строительства, министерство природных ресурсов и министерство имущественных отношений - коллеги, не откладывайте,- поручил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, застройка ведется и на левом, и на правом берегу Волги. Он поручил специалистам выехать на место и остановить все эти стройки. В границах Самары это необходимо сделать в течение этой недели.

- Проверьте все карты, схемы, разрешения на строительство, которые есть, все нормы и правила, - добавил губернатор.

Также глава региона отметил, что рабочая группа должна быть создана в кратчайшие сроки, чтобы быстрее разобраться со всеми незаконными стройками.

ИСТОЧНИК KP.RU