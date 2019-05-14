ФАС: Аэропорт в Самаре не должен платить за мусор больше, чем вокзалы

СЕГОДНЯ 10:16 2019-05-14T10:19:26+03:00

С самарского аэропорта хотят за мусор слишком много денег

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В Самарской области обнаружили несправедливость в тарифах на вывоз мусора для аэропорта. Представители воздушной гавани пожаловались в управление ФАС Самарской области на нормативы накопления ТКО: они утверждены для аэропорта исходя из площади всей его территории. При этом вокзалы платят только с площади помещений, предназначенных для отправки пассажиров.

- Это ставит нас в неравное положение по сравнению с другими транспортными предприятиями, - отметили в "Курумоче".

В ФАС выяснили, что в регионе установлен единый норматив накопления ТКО в размере 0,58 куб.м. на 1 кв.м. Это касается мест общественного пользования. Министерство энергетики и ЖКХ попыталось свои действия обосновать экспертным заключением комиссии Департамента регулирования тарифов по определению нормативов, но в антимонопольном ведомстве выяснили, что нет никаких доказательств того, что какие то замеры накопления ТКО проводились.

Теперь ФАС попросил министерство изменить п. 3.4 Приказа №804 от 19 декабря 2016 года, чтобы устранить нарушения антимонопольного закона.

ИСТОЧНИК KP.RU