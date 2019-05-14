2019-05-14T10:43:19+03:00
Происшествия

В Сызрани бармен украл у подвыпившего посетителя барсетку с 230 тысячами рублей

Молодой человек потратил все похищенные деньги на личные нужды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек присвоил себе чужую сумку и попал под уголовное делоМолодой человек присвоил себе чужую сумку и попал под уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летнего бармена одного из кафе. Молодого человека подозревают в том, что он в декабре 2018 года обокрал подвыпившего посетителя.

- Мужчина забыл свою барсетку с 230 тысячами рублей и банковскими картами в кафе, бармен видел это, но решил не возвращать ее хозяину. Молодой человек отнес сумку в подсобное помещение, а затем забрал ее к себе домой, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, парень работал в кафе барменом неофициально. Раньше он судим не был. Все украденные деньги он потратил на себя. Что касается банковских карт, то оттуда он снял более 19 тысяч рублей. Сделать это было легко: потерпевший — 39-летний мужчина — хранил пин-коды прямо в своей барсетке. В ближайшее время молодой человек предстанет перед судом. К слову, материальный ущерб он полностью возместил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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