В Самаре прокуратура нашла выбоины на Физкультурной, Ветлянской и Кирова
Прокуратура проверила состояние дорог в Промышленном районе Самары. Некоторые проезжие части вызвали у сотрудников надзорного ведомства нарекания.
- На дорогах в районе домов по следующим адресам: улица Свободы, 99, улица Физкультурная, 147, улица Ветлянская, 47а и проспект Кирова, 65А — были найдены выбоины и просадки, которые не соответствуют нормативам и затрудняют движение транспорта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
За содержание данных дорог отвечает МП «Благоустройство», в связи с этим надзорное ведомство направило в адрес его директора представление с требованием устранить все нарушения. Сейчас документ находится на рассмотрении. Отметим, что материалы проверки были направлены и в ГИБДД для того, чтобы привлечь виновных лиц к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU