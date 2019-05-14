2019-05-14T11:04:14+03:00
Общество

В Самаре прокуратура нашла выбоины на Физкультурной, Ветлянской и Кирова

МП «Благоустройство» поручили отремонтировать дороги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Прокуратура нашла нарушения в Промышленном районе СамарыПрокуратура нашла нарушения в Промышленном районе СамарыФото: Архив "КП"
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Прокуратура проверила состояние дорог в Промышленном районе Самары. Некоторые проезжие части вызвали у сотрудников надзорного ведомства нарекания.

- На дорогах в районе домов по следующим адресам: улица Свободы, 99, улица Физкультурная, 147, улица Ветлянская, 47а и проспект Кирова, 65А — были найдены выбоины и просадки, которые не соответствуют нормативам и затрудняют движение транспорта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

За содержание данных дорог отвечает МП «Благоустройство», в связи с этим надзорное ведомство направило в адрес его директора представление с требованием устранить все нарушения. Сейчас документ находится на рассмотрении. Отметим, что материалы проверки были направлены и в ГИБДД для того, чтобы привлечь виновных лиц к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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