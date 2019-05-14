В Самаре прокуратура нашла выбоины на Физкультурной, Ветлянской и Кирова

СЕГОДНЯ 11:03 2019-05-14T11:04:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура проверила состояние дорог в Промышленном районе Самары. Некоторые проезжие части вызвали у сотрудников надзорного ведомства нарекания.

- На дорогах в районе домов по следующим адресам: улица Свободы, 99, улица Физкультурная, 147, улица Ветлянская, 47а и проспект Кирова, 65А — были найдены выбоины и просадки, которые не соответствуют нормативам и затрудняют движение транспорта, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

За содержание данных дорог отвечает МП «Благоустройство», в связи с этим надзорное ведомство направило в адрес его директора представление с требованием устранить все нарушения. Сейчас документ находится на рассмотрении. Отметим, что материалы проверки были направлены и в ГИБДД для того, чтобы привлечь виновных лиц к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU