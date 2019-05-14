2019-05-14T11:19:05+03:00
Происшествия

В Сызрани 5-летний мальчик нашел на футбольном поле танковый снаряд

Ребенок сначала поиграл с боеприпасом, а потом принес его домой
Анастасия ФИЛАТОВА
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Снаряд оказался неопасен для людейСнаряд оказался неопасен для людей
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Вечером в понедельник, 13 мая, на улице Нефтяной в Сызрани нашли снаряд. Он лежал на футбольном поле.

- Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 19:39. Нашел его 5-летний мальчик. Сначала ребенок игрался со снарядом, а потом принес его домой, - приводит КТВ-Луч слова представителей управления ГО И ЧС.

Известно, что на место происшествия были вызваны специалисты из Тольятти. Они обследовали находку и выяснили, что это бронебойный снаряд 85 калибра с танка Т-34-85. К счастью, никакой опасности для людей он не представлял. Взрывчатых устройств в боеприпасе обнаружено не было. Снаряд изъяли для дальнейшего уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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