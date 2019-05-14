В поселке Береза неизвестные промышляли незаконными азартными играми
Полицейские и прокуроры нашли 3 игровых аппарата
Правоохранители выясняют, кто организовал и проводил незаконные игры
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В Самаре силовики накрыли еще один подпольный игорный клуб. Нашли его в поселке Береза Красноглинского района.
- Незаконное проведение азартных игр было пресечено 12 мая прокуратурой города и сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Самарской области. Из помещения были изъяты 3 игровых аппарата, - сообщила старший помощник прокурора Самары Анастасия Каштанова.
Сейчас правоохранители проводят по данному факту проверку. Они выясняют, кто организовал и проводил незаконные азартные игры.
ИСТОЧНИК KP.RU