2019-05-14T11:57:43+03:00
Происшествия

В Самаре на Московском шоссе минивэн опрокинулся после столкновения с ВАЗом: пострадали четверо детей

За рулем отечественной легковушки находился 16-летний подросток
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Авария произошла на Московском шоссе в районе ТЦ "Касторама"Авария произошла на Московском шоссе в районе ТЦ "Касторама"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 13 мая, около 19:50 на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в районе ТЦ «Касторама» после столкновения с ВАЗ-2113 опрокинулся минивэн Volkswagen Transporter.

- За рулем иномарки находился 41-летний мужчина. Он, двигаясь по Московскому шоссе в направлении Волжского шоссе, на перекрестке решил повернуть налево. Ему горел зеленый сигнал светофора. В этот момент автомобилист столкнулся с отечественным автомобилем, который ехал прямо по Московскому шоссе в направлении улицы Анжерской, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали четыре человека: 5-летний мальчик и 7-летняя девочка, которые находились в минивэне, а также 16-летний водитель ВАЗа и его 16-летний пассажир. Первым двум детям назначили амбулаторное лечение, а подростков госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы