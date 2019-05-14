В Самаре на Московском шоссе минивэн опрокинулся после столкновения с ВАЗом: пострадали четверо детей

14 Май 11:57 2019-05-14T11:57:43+03:00

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В понедельник, 13 мая, около 19:50 на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Там в районе ТЦ «Касторама» после столкновения с ВАЗ-2113 опрокинулся минивэн Volkswagen Transporter.

- За рулем иномарки находился 41-летний мужчина. Он, двигаясь по Московскому шоссе в направлении Волжского шоссе, на перекрестке решил повернуть налево. Ему горел зеленый сигнал светофора. В этот момент автомобилист столкнулся с отечественным автомобилем, который ехал прямо по Московскому шоссе в направлении улицы Анжерской, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадали четыре человека: 5-летний мальчик и 7-летняя девочка, которые находились в минивэне, а также 16-летний водитель ВАЗа и его 16-летний пассажир. Первым двум детям назначили амбулаторное лечение, а подростков госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU