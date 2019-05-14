В Струковском парке реконструируют события времен русско-турецкой войны на фестивале "Самарское знамя"
18 мая в Стрруковском парке в Самаре пройдет международный фестиваль "Самарское знамя". Он посвящен событиям русско-турецкой войны и освободительному движению болгарского народа. Для поддержки в этой борьбе болгарам вручили освободительное знамя, которое изготовили в Самаре по инициативе гласного Городской Думы Петра Алабина.
- В фестивале будет участвовать делегация из Республики Болгарии, это руководители крупных общественных организаций: Болгарского национального движения «Русофили», Национального движения «Традиция», Софийского клуба Национального движения «Традиция», Международной славянской общины «Перун», - сообщают организаторы фестиваля.
Начнется мероприятие с торжественного молебена в Иверском женском монастыре. Затем его участники крестным ходом переместятся в Струковский сад. Здесь будут работать интерактивные площадки, посвященные русско-болгарской дружбе.
Гвоздем программы в этот день станет реконструкция событий времен русско-турецкой войны. Эпизоды боевых действий между турецкими и русско-болгарскими отрядами и момент вручения болгарским ополченцам Знамени воссоздадут в 12.00 на площадке у Грота.
ИСТОЧНИК KP.RU