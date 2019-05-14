В Струковском парке реконструируют события времен русско-турецкой войны на фестивале "Самарское знамя"

14 Май 12:06 2019-05-14T12:06:23+03:00

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18 мая в Стрруковском парке в Самаре пройдет международный фестиваль "Самарское знамя". Он посвящен событиям русско-турецкой войны и освободительному движению болгарского народа. Для поддержки в этой борьбе болгарам вручили освободительное знамя, которое изготовили в Самаре по инициативе гласного Городской Думы Петра Алабина.

- В фестивале будет участвовать делегация из Республики Болгарии, это руководители крупных общественных организаций: Болгарского национального движения «Русофили», Национального движения «Традиция», Софийского клуба Национального движения «Традиция», Международной славянской общины «Перун», - сообщают организаторы фестиваля.

Начнется мероприятие с торжественного молебена в Иверском женском монастыре. Затем его участники крестным ходом переместятся в Струковский сад. Здесь будут работать интерактивные площадки, посвященные русско-болгарской дружбе.

Гвоздем программы в этот день станет реконструкция событий времен русско-турецкой войны. Эпизоды боевых действий между турецкими и русско-болгарскими отрядами и момент вручения болгарским ополченцам Знамени воссоздадут в 12.00 на площадке у Грота.

ИСТОЧНИК KP.RU