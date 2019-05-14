2019-05-14T12:11:47+03:00
Спорт

В Самаре пройдет открытый турнир по тайскому боксу «Чемпион»

Он состоится 18 и 19 мая в СК «Первая ракетка»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Федерация тайского бокса Самарской областиФото: Федерация тайского бокса Самарской области
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В Самаре пройдет открытый региональный турнир по тайскому боксу «Чемпион». Он состоится 18 и 19 мая в СК «Первая ракетка» по адресу: улице Верхне-Карьерная, 3А. Начало соревнований – в 10:00.

- Вход на турнир свободный, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» организаторы. – За победу поборются около 200 спортсменов. Мы ждем примерно такое же количество болельщиков и родных.

Фото: Федерация тайского бокса Самарской области

Фото: Федерация тайского бокса Самарской области

В открытом турнире Самарской области по тайскому боксу примут участие бойцов из Самары, Жигулевска, Ульяновска, Оренбурга, Стерлитамака и т.д. Самару представят бойцы 11 действующих клубов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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