В Новокуйбышевске на месте будущего здания театра-студии «Грань» выложат стену из прозрачных кирпичей

14 Май 12:20 2019-05-14T12:20:33+03:00

Вот так должен будет выглядеть театр после завершения строительства

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В Новокуйбышевске в сквере «Слава Труду» появится новый арт-объект. Там заложат камень на месте будущего строительства здания театра-студии «Грань». Мероприятие пройдет 25 мая — в День города и завершающий день Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост».

- Арт-объект представляет собой фрагмент кирпичной стены. Единственный ряд из прозрачных кирпичей с выгравированными на них словами будет выложен почетными гостями фестиваля. Все вместе они должны будут образовать фразу «Здесь будет построен театр-студия «Грань», - рассказала помощник художественного руководителя по связям с общественностью театра Татьяна Богомолова.

Автором арт-объекта выступил самарский архитектор Дмитрий Храмов. Закладка фрагмента стены пройдет в 17:30. Напомним, что здание для театра-студии «Грань» планируется построить до конца 2020 года как подарок в честь его 50-летия.

ИСТОЧНИК KP.RU