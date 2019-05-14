В Самаре будут судить мошенника, который обманул 38 человек с «выигрышем» ноутбука

14 Май 13:17 2019-05-14T13:17:58+03:00

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Самарские полицейские поймали афериста, который обманом выманивал у людей деньги. Жертвами преступника стали 38 человек, причем это были жители разных регионов страны.

Мошенник, которым оказался 30-летний житель Самарской области, действовал всегда по одной схеме. Он рассылал смс-сообщения с текстом: «Вы стали обладателем ноутбука, для информации: перезвонить 89…». После того, как люди перезванивали ему, он представлялся сотрудником известной фирмы и предлагал перевести на счет платежного сервиса 1000 рублей. В некоторых случаях «счастливчики» понимали, что их обманывают и клали трубку, но были и те, кто поверил в слова мужчины.

- Предполагаемый злоумышленник обвиняется в совершении 14 эпизодов мошенничества и 24 покушениях на него. Его жертвами стали жители Оренбургской и Ульяновской области, а также Чувашской Республики. Старшему из потерпевших на тот момент было 74 года, младшему – 23, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Железнодорожный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU