Самарский рапирист Антон Бородачев завоевал «бронзу» на первенстве России

14 Май 13:42 2019-05-14T13:42:12+03:00

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В подмосковном Новогорске проходит первенство России по фехтованию среди спортсменов в возрасте до 24 лет. В нем принимают участие спортсмены из различных регионов страны, в том числе и из Самарской области. Наши атлеты уже завоевали несколько наград турнира.

- В турнире рапиристов в 1\8 финала встретились самарцы - братья Бородачевы. Антон оказался сильнее Кирилла. Он одолел его со счетом 15:13. По итогам соревнований Антон завоевал бронзовую медаль, - сообщили в министерстве спорта Самарской области.

Отметим, что ранее Антон и Кирилл Бородачевы, а также еще один самарский спортсмен Виктор Широков выиграли на первенстве «бронзу» в командных соревнованиях по рапире. Их обошли спортсмены из Башкортостана и Московской области. Добавим, что турнир в Новогорске продлится до 16 мая, и у спортсменов из Самарской области есть еще шанс добавить в свою копилку новые награды.

ИСТОЧНИК KP.RU