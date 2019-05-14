2019-05-14T14:00:37+03:00
Общество

В Сызрани подростки подкладывали камни на железнодорожные пути

Этими "шалостями" ребята занимались в майские праздники
Анастасия ФИЛАТОВА
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К счастью, игры детей на железной дороге не закончились ничем трагичнымК счастью, игры детей на железной дороге не закончились ничем трагичнымФото: Архив "КП"
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Сызранские полицейские поймали хулиганов, которые накладывали камни и другие посторонние вещи на железнодорожные пути в районе поселка Сердовино. Ими оказались четверо подростков в возрасте от 9 до 14 лет.

- Ребята не стали отрицать своих "шалостей" на железной дороге. Они признались, что за майские праздники успели разбить там светофор, а также наложить на пути камни и шину от колесной пары перед приближающимся грузовым составом. К счастью, наезд поезда на посторонние предметы не повлек никаких серьезных последствий, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.

Полицейские провели с подростками и их родителями профилактические беседы, а также составили в отношении взрослых административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

ИСТОЧНИК KP.RU

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