В Сызрани подростки подкладывали камни на железнодорожные пути
Сызранские полицейские поймали хулиганов, которые накладывали камни и другие посторонние вещи на железнодорожные пути в районе поселка Сердовино. Ими оказались четверо подростков в возрасте от 9 до 14 лет.
- Ребята не стали отрицать своих "шалостей" на железной дороге. Они признались, что за майские праздники успели разбить там светофор, а также наложить на пути камни и шину от колесной пары перед приближающимся грузовым составом. К счастью, наезд поезда на посторонние предметы не повлек никаких серьезных последствий, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.
Полицейские провели с подростками и их родителями профилактические беседы, а также составили в отношении взрослых административные протоколы по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
ИСТОЧНИК KP.RU