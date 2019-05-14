2019-05-14T14:05:48+03:00
Общество

Пострадали шесть человек и погиб ребенок: в Чапаевске произошли два ЧП из-за неправильного использования газа

Нарушение правил безопасности при обращении с газовым оборудованием в быту привело к трагедии
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Пострадали шесть человекПострадали шесть человек
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В длинные майские выходные два ЧП произошли в Чапаевске из-за отравления. В пятницу, 10 мая, в квартире в доме по ул. Котовского угарным газом отравились двое взрослых и ребенок. Взрослых доставили в больницу, а 12-летняя девочка погибла.

- Сотрудники аварийной службы Средневолжской газовой компании на месте ЧП обнаружили дымоотводящий рукав, который был вставлен в вентканал. Также рукав принудительной вытяжки был вставлен в вентканал. Такое вопиющее нарушение правил эксплуатации газового оборудования не могло не привести к трагедии, - сообщают в СВГК.

В этот же день поздно вечером сигнал поступил с улицы Гайдара. Здесь госпитализировали четырех человек в состоянии разной степени тяжести. Подъезд на 15 квартир пришлось отключить от газоснабжения, чтобы локализовать аварийную ситуацию. При дальнейшем обследовании удалось выяснить, что система дымоудаления и вентиляции в здании была засорена. И если бы дымоход по договору с коммунальной компанией чистили регулярно, трагедию, возможно, удалось бы предотвратить.

Обстоятельства отравления газом продолжают исследовать специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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