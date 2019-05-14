2019-05-14T15:43:07+03:00
Общество

В Самаре девушек зовут на кастинг конкурса красоты «Невеста России 2019»

К участию приглашают незамужних самарчанок, которые ведут здоровый образ жизни
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самаре проходит кастинг на ежегодный конкурс элегантности и красоты «Невеста России 2019». В нем могут принять участие все жительницы города в возрасте от 17,5 до 28 лет, которые ведут здоровый образ жизни и поддерживают семейные ценности.

- Конкурсантки должны обладать модельной внешностью, быть не замужем, а также не иметь видимых шрамов, вредных привычек и уголовных и административных преследований, - рассказали организаторы конкурса.

Собеседования с желающими поучаствовать в конкурсе будут проходить по средам с 17:30 до 21:00 и воскресеньям с 12:00 до 17:00 в первом корпусе ТЦ «Аврора Молл» (4 этаж, студия Аванте). В финале конкурса девушкам предстоит представить свою визитку, продефилировать в мехах и свадебной одежде, а также показать свои кулинарные навыки. Главный приз — участие в финале всероссийского конкурса «Невеста России», который пройдет в Москве. Кроме того, все участницы получат различные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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