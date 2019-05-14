В двух самарских больницах не обращали внимания на попавших в беду детей
Сотрудники Прокуратуры Промышленного района проверили, как на подведомственной им территории соблюдают закон о защите прав несовершеннолетних. В ходе работы были выявлены нарушения в ГБУЗ "Самарская городская клиническая поликлиника № 15" и "Самарская медико-санитарная часть № 2".
- Установлено, что должностные лица медучреждений в установленные законом сроки не сообщали в соответствующие органы о поступившей им информации по поводу детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, - рассказывают "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района.
Речь идет о трех несовершеннолетних. Двух мальчиках, и одной девочке. Всем меньше 14-ти. Они растут в неблагополучных семьях. Так, у одного из детей медики заметили побои, но не сообщили об этом в полицию.
- Сейчас у эти ребят все нормально. Допустившим нарушения руководителям указанных учреждений внесены представления. Они находятся на стадии рассмотрения, - отметили в прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU