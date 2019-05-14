2019-05-14T14:57:20+03:00
Общество

Ремонт улицы Фрунзе в Самаре закончат в начале следующей недели

Работы ведутся на участке от Льва Толстого до Крупской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжается ремонт дорог большими картами в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, работы идут на участке улицы Фрунзе от улицы Льва Толстого до улицы Крупской.

- В ночь на 14 мая рабочие сняли старое покрытие на дороге в районе Филармонии. В ближайшее время они приступят к работе с люками смотровых колодцев - их нужно поднять на нужную высоту. После этого дорожники очистят отфрезерованный участок и приступят к розливу битума, - рассказали в администрации Самары.

Отметим, что всего подрядчику предстоит отремонтировать отрезок дороги площадью около 19 тысяч кв.м и протяженностью 2 км. В ночь на субботу, 18 мая, на улицу Фрунзе должны начать завозить асфальтобетонную смесь. Справиться с работами по обустройству верхнего слоя специалисты намерены к началу следующей недели. Добавим, что ремонт дороги в основном ведется в ночное время, чтобы не затруднять движение транспорта. Полностью проезжую часть не перекрывают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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