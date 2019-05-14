«Лада» подписала гандболистку сборной Беларуси Викторию Шамановскую

14 Май 15:15 2019-05-14T15:15:07+03:00

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Со следующего сезона в гандбольной «Ладе» будет выступать линейная сборной Беларуси Виктория Шамановская. Гандболистка подписала контракт с тольяттинским клубом, сообщает пресс-служба «Лады».

- Виктория Шамановская родилась 8 августа 1993 года в Минске. В гандбол пришла в 15 лет, до этого занималась конным спортом. С сезона 2013/2014 играла за гандбольный клуб «Гомель», в который перешла из минского «Аркатрона», где начинала профессиональную карьеру. В составе сборной Беларуси провела 38 матчей, забив 82 гола, - говорится в сообщении.

Напомним, «Лада» в этом сезоне пробилась в финал чемпионата России, где сыграет против действующего обладателя титула клуба «Ростов-Дон».

ИСТОЧНИК KP.RU