На трассе в Самарской области после ДТП с двумя иномарками загорелась "Газель": есть жертвы
Сейчас на месте аварии работают медики, полицейские и сотрудники МЧС
Фото: Anuar ForeverФото: vk.com
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Днем во вторник, 14 мая, на трассе Нефтегорск - Самара произошло страшное ДТП с участием трех автомобилей. Там около 15:20 в районе села Домашка столкнулись Opel Astra, Renault Duster и "Газель". Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- "Газель" и еще одна легковушка после столкновения вылетели в кювет. Грузовик загорелся. Водитель погиб. Также скончался водитель Opel. О состоянии водителя и пассажиров Renault пока ничего не известно, - рассказали свидетели аварии.
Сейчас на месте ДТП работают полицейские, медики и сотрудники МЧС. Подробности и все обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU