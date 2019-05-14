Не разводите огонь: в Самаре ввели особый противопожарный режим
Во вторник, 14 мая в Самаре начал действовать особый противопожарный режим. Поскольку сейчас действует 4 и 5 класс пожарной опасности, то для горожан вводятся несколько запретов.
- Жителям Самары стоит ограничить походы в лес и не заезжать туда на транспорте. Кроме того, на территории лесных участков, граничащих с районами города, нельзя разводить огонь. Также горожанам запрещается использовать пиротехнику в зданиях и на открытой местности, - сообщили в администрации Самары.
Горожанам советуют быть внимательнее и осторожнее во время действия особого противопожарного режима. Напомним, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU