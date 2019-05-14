2019-05-14T16:06:17+03:00
Общество

В Самаре завершились «Дни студенческой науки» в СамГУПС

Больше месяца молодые ученые обменивались опытом, читали доклады, участвовали в конкурсах
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Фото: СамГУПСФото: СамГУПС
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В Самарском государственном университете путей сообщения 14 мая завершился 46-ой Молодежный форум «Дни студенческой науки – 2019». Вуз был домом для молодых исследователей со 2 апреля, сообщает пресс-служба СамГУПС. Там работали секции, на которых прозвучало около 800 докладов на актуальные темы, проходили конкурсы научных работ и инновационных проектов, олимпиады, викторины, круглые столы, мастер-классы и т.д.

- Будущее университета - это вы, и те из вас, кто свяжет свою судьбу с наукой. Вполне возможно, что, разговаривая сегодня с вами, я говорю с будущими деканами, преподавателями, а может даже и с будущим ректором нашего вуза, - отметил на закрытии форума проректор по научной работе и инновациям СамГУПС Максим Гаранин.

Деканы факультетов вуза и их заместители уверены – многие из предложений, которые представили на форуме, будут использованы на практике.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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