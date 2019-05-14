2019-05-14T16:36:01+03:00
Происшествия

В озере под Самарой нашли труп человека, очевидцы сделали фото

Сейчас в обстоятельствах гибели мужчины разбираются следователи
Михаил ГОРЮНОВ
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Тело обнаружили в воде рано утромТело обнаружили в воде рано утром
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Сегодня утром, 14 мая, в Кинеле был обнаружен труп человека. Местные жители нашли погибшего мужчину в воде - в озере Ладное.

- Личность погибшего уже установлена. Мужчина, ему было 43 года. Сейчас эксперты выясняют причину смерти погибшего - она будет известна в ближайшие дни, - рассказали корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" правоохранители.

Обстоятельства гибели несчастного сейчас устанавливаются. В ситуации разбираются сотрудники следственного управления. По имеющимся сведениям, криминальной составляющей в произошедшем нет. По факту случившегося проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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