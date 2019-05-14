В Самаре из-за дождя остановили движение трамваев

14 Май 18:28 2019-05-14T18:28:55+03:00

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В Самаре из-за сильноо ливня останавливали движение трамваев в районе Постникова оврага и пересечения Димитрова и Стара-Загора. Жители Самары возмутились такими неудобствами, ведь после окончания трудового дня город сковали 9-балльные пробки. Но в Департаменте транспорта г.о. Самара объяснили, что избежать этого было нельзя.

- В связи с обильным ливнем на территории города уровень воды в нескольких местах прохождения трамваев превысил 10 см от уровня рельс. Согласно правилам безопасности, приостановлено движение трамваев в районе улиц Стара-Загора/Димитрова, Ново-Садовая/Ново-Вокзальная, а также в районе Постникова Оврага, - сообщили в ведомстве.

Снова восстановить движение пообещали в течение 30 минут, как только с потоками воды справятся городские инженерные системы. Правда, жители возмущаются, что давно пора сделать около рельсов хороший дренаж.

ИСТОЧНИК KP.RU