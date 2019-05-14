Концерт "Градусов" и старт матчу с МКС: в Самаре готовятся удивить зрителей финала Кубка России - 2019 18

14 Май 20:04 2019-05-14T20:04:44+03:00

Сам кубок уже 19 мая выставят на набережной в Самаре

Изменить размер текста: A A

Стало известно, какие еще активности ждут болельщиков на финале Кубка России 2019 в Самаре 22 мая. Обширную шоу-программу готовит Российский футбольный союз при поддержке правительства Самарской области.

- Стало известно, что хедлайнером концертной программы станет группа "Градусы", на футбольной площадке перед стадионом сыграют с фанатами Андрей Тихонов, Алексей Смертин, Андрей Каряка. Выступят и другие звезды российского футбола, против которых сыграют другие звезды, их команду возглавит КВНщик и актер Дмитрий Колчин, - рассказали организаторы.

Площадки вокруг стадиона будут работать начиная с 17.30. Фанатов пригласят в тематические фан-зоны клубов финалистов, рядом со стадионом приготовят четырехметровую футбольную пиццу, будет работать киберзона, детский городок, экспозиция с историей Кубка. Школу букмекера проведет известный спортивный комментатор Георгий Черданцев. А стартовый отсчет проведет прямо с орбиты самарский космонавт Олег Кононенко.

Уже 19 мая сам Кубок привезут в Самару. Здесь пройдет спортивный фестиваль, победители которого - любительские команды - смогут попасть на матч Кубка России по футболу 2019. В детских конкурсах самарские ребята смогут выиграть шанс вывести футболистов на поле.

ИСТОЧНИК KP.RU