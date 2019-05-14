В Самаре могут масштабно отпраздновать 200-летие со Дня рождения Григория Аксакова

14 Май 21:52 2019-05-14T21:52:47+03:00

Такое предложение вынесли участники встречи Дмитрия Азарова с творческой общественностью, на которой он также вручил гранты выдающимся деятелям культуры Самарской области

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Губернатор Самарской области встретился с представителями культурной общественности региона. Лучшие из лучших получили награды из рук Дмитрия Азарова - всего с 2003 года в регионе вручено более 225 наград.

- Мы эту традицию важную и нужную будем продолжать. Самарская область — один из важнейших культурных центров России, который обладает огромным потенциалом. Вам отводится особая роль в развитии региона и всей страны, - отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам творческой встречи.

Награды получили те, кто действительно делает важный вклад в сферу культуры региона. Преподаватель самарской детской музыкальной школы №10 им. Д.Б.Кабалевского Наталья Балашова получила награду за сохранение традиций игры на русских народных музыкальных инструментах. А Дениса Бокурадзе, худрука новокуйбышевского театра-студии "Грань", отметили за постановку спектаклей "Корабль дураков", "Король Лир", "Театр теней Офелии". Всего премии достались 29 участникам.

Также Дмитрий Азаров отметил, что сегодня начата реализация масштабного нацпроекта "Культура", причем сам губернатор возглавляет рабочую группу Госсовета по этому направлению. Одна из задач проекта - придать новый импульс развитию культуры по всей стране, в частности, обновить материально-техническую базу учреждений культуры, сделать культурную жизнь малых городов и сел более разнообразной и богатой.

На творческой встрече предложения высказывали и получатели наград. Например, одно из предложений - организовать празднование 200-летия со дня рождения Григория Сергеевича Аксакова, ведь этот род был тесно связан с историей Самарского края. Дмитрий Азаров попросил рассмотреть возможность создания Оргкомитета по празднованию этого события. План мероприятий должно подготовить министерство культуры региона.

ИСТОЧНИК KP.RU