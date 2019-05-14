В Самарской области по пашне разлилась жидкость с нефтью
Это случилось на землях бывшего колхоза "Путь Ленина" в Волжском районе
Земле причинен вред
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В Самарской области земли бывшего колхоза оказались загрязнены нефтяной жидкостью. Территория была засеяна озимыми культурами. Затем собственник обнаружил разлив нефти. Об этом сообщила пресс-служба "Россельхознадзора".
- Пробы загрязненной почвы отправили в Самарский филиал ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория". Здесь должны выяснить, какие именно нефтепродукты содержатся в ней и содержатся ли вообще, - говорится в сообщении.
Заключение будет выдано ведомством по результатам проведения анализа. Уже потом будет решаться вопрос с возмещением вреда и поиском источников загрязнения.
ИСТОЧНИК KP.RU