2019-05-14T23:03:37+03:00
Общество

В Самарской области по пашне разлилась жидкость с нефтью

Это случилось на землях бывшего колхоза "Путь Ленина" в Волжском районе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Земле причинен вредЗемле причинен вред
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В Самарской области земли бывшего колхоза оказались загрязнены нефтяной жидкостью. Территория была засеяна озимыми культурами. Затем собственник обнаружил разлив нефти. Об этом сообщила пресс-служба "Россельхознадзора".

- Пробы загрязненной почвы отправили в Самарский филиал ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория". Здесь должны выяснить, какие именно нефтепродукты содержатся в ней и содержатся ли вообще, - говорится в сообщении.

Заключение будет выдано ведомством по результатам проведения анализа. Уже потом будет решаться вопрос с возмещением вреда и поиском источников загрязнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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