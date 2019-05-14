2019-05-15T11:14:34+03:00
Общество

Готовы к лету? Жена самарского олигарха показала аппетитную грудь в новых купальниках

А еще красотка порассуждала о роли женщины в жизни мужчины
Анастасия МЫШКИНА
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Ксения Царицына поделилась фотографиями в новых купальникахКсения Царицына поделилась фотографиями в новых купальниках
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Жена самарского олигарха Шаповалова вновь сразила наповал своих подписчиков в инстаграме. Ксения Царицына решила пристыдить тех, кто все еще не занялся своим телом в преддверии летнего сезона.

- А вы готовы к лету? - написала обладательница титула Миссис Россия - 2018 и выложила фотографию своей точеной фигурки и внушительных размеров груди в новом купальнике, больше напоминающем пару ниточек. Через пару дней, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что уж она-то точно подходит к лету во всеоружии, Ксения добавила еще фото. Теперь на ней минималистичный купальник-бикини с металлическим блеском. Поклонники стиля модели оценили тонкие лямки на бедрах и аппетитную загорелую грудь. Под фотографией модель ударилась в философские рассуждения, отметив, что женщина должна вдохновлять своего мужчину, разделять с ним все моменты жизни.

Еще на одной фотографии Ксения демонстрирует розовый закрытый купальник. Однако пуритански он выглядит только спереди, а вот сзади Ксения сфотографировала и свою пятую точку, чтобы все оценили недели проведенные в спортзале и подкачанные ягодицы. Правда, нашлись и недовольные. Например, одна подписчица написала, что Ксения поправилась.

ksenia_tsaritsinaksenia_tsaritsina
are u ready for the summer?
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ИСТОЧНИК KP.RU

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