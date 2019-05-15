В Самаре оценят чиновников городской администрации

15 Май 08:18 2019-05-15T08:18:52+03:00

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В Самаре стартовала комплексная оценка муниципальных служащих городской администрации. С помощью нее планируется повысить эффективность управления.

- Мероприятие проводится в соответствии с указом президента РФ «О профессиональном развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» и в рамках реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в г.о. Самара» на 2019-2023 годы, - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Оценивать чиновников с 14 по 17 мая будет независимый эксперт - ООО «Центр внешнего консалтинга» из Екатеринбурга. В эти дни проверят 40 сотрудников департамента образования Самары. Муниципальным служащим предстоит пройти тестирование и блок активных методик. По результатам этой проверки специалисты определят сильные и слабые стороны каждого чиновника, а также дадут рекомендации по профессиональному развитию.

ИСТОЧНИК KP.RU