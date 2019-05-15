В Тольятти полицейские нашли у нервного водителя «Приоры» 300 г «синтетики»
В Тольятти инспекторы ДПС поймали наркодилеров из Тамбовской области, которые планировали сбыть крупную партию «синтетики». Попались преступники благодаря своим слабым нервам.
- Вечером 10 мая сотрудники ДПС остановили «Приору», в которой, помимо водителя, находился один пассажир. При виде полицейских молодые люди стали заметно нервничать, поэтому те решили осмотреть машину. В итоге на заднем сиденье полицейские нашли два полиэтиленовых пакета с веществом бело-розового цвета, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
В дальнейшем экспертиза показала, что в пакетах находились синтетические наркотики общей массой более 300 грамм, что относится к особо крупному размеру. По данным полицейских, задержанными оказались 22-летний и 23-летний жители Тамбовской области. Молодые люди признались, что хотели сбыть наркотики на территории Тольятти.
В отношении парней было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Сейчас они находятся под стражей. Полицейские же устанавливают канал поставки наркотиков.
В Тольятти полицейские нашли в "Приоре" крупную партию наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU