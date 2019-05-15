2019-05-15T09:04:33+03:00
Общество

Губернатор Дмитрий Азаров пообещал обеспечить обманутых дольщиков ЖК «Монблан» квартирами до 2021 года

В этом году из областного бюджета выделят 65 млн рублей на субсидии первоочередникам долгостроя
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 14 мая, провел личный прием граждан. На нем он обсудил вопросы по переселению жителей Рабочего городка из аварийных домов, решению проблем обманутых дольщиков ЖК «Монблан», а также меры поддержки общественной организации «Комитет Чечня Самарской области».

Так, жительница Рабочего городка Ирина Урсул попросила главу региона помочь в расселении аварийного дома по адресу Рабочий городок, 10-1, которое люди ждут уже более 10 лет. Министр строительства региона Евгений Чудаев доложил, что в областном бюджете на этот год заложены 14,9 млн рублей, их планируется выделить городу для приобретения квартир. Дмитрий Азаров поручил чиновнику максимально ускорить этот процесс.

Что касается дольщиков ЖК «Монблан», которые также уже несколько лет ждут своих квартир, то в 2019 году из бюджета региона будет направлено 65 млн рублей для выделения субсидий первоочередникам долгостроя. Кто станет этими первоочередниками, должны будут определить сами дольщики. Остальных людей, которые купили квартиры в ЖК «Монблан», планируется обеспечить жильем в 2020 и 2021 году.

Также в ходе приема глава региона обсудил вопрос о предоставлении помещения для организации «Комитет Чечня Самарской области», которая сейчас находится в Самарском госпитале ветеранов войн. Организации придется переехать, поскольку медучреждению требуются дополнительные площадки. На данный момент рассматривается вариант с переселением в здание на улице Мичурина, 76, на первом этаже которого находится городской совет ветеранов. Это здание самое оптимальное, но ему нужен капитальный ремонт. Дмитрий Азаров поддержал идею с переездом организации на улицу Мичурина и поручил замглавы администрации губернатора Дмитрию Кочергину проработать этот вопрос с городской администрацией и оценить стоимость ремонтных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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