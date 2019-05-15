Жители Тольятти обеспокоились оголившимися берегами Волги
Жители Тольятти обеспокоились обнажившимися берегами реки Волги. Они заметили, что в районе поселка Приморский и турбаз вода ушла примерно на полкилометра от берега.
- В Тольятти вода «ушла» почти на 0,5 км, а ведь обычно в это время она наоборот подмывает берег, - пишут в соцсетях тольяттинцы.
Вот так выглядит берег Волги возле Автограда с высотыФото: Яков КНЯЗЕВ
Что послужило причиной «обмеления» Волги, пока непонятно. Некоторые жители Автограда предполагают, что воду специально спустили для чистки дна, кто-то говорит о том, что виной всему снижение уровня воды в Куйбышевском водохранилище. К слову, последнее предположение действительно имеет место быть. По словам специалистов, уровень Куйбышевского водохранилища снизился на 2-3 метра и приблизился к критической отметке. Все это привело к тому, что начали мелеть реки в Татарстане, Ульяновской и Астраханской областях.
В Тольятти берег Волги ушел почти на полкилометра.
ИСТОЧНИК KP.RU