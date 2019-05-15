В Самарской области двое рабочих погибли при падении установки по ремонту скважин
В Самарской области проводится проверка по факту несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 4 мая в Кинель-Черкасском районе. В тот день на скважине Дмитриевского месторождения погибли двое рабочих подрядной организации.
- 51-летний моторист и 32-летний бурильщик получили травмы, несовместимые с жизнью, при выполнении подготовительных работ на скважине. На них упала установка по ремонту скважин, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все подробности происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU