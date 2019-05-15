2019-05-15T10:17:10+03:00
Происшествия

В Самарской области двое рабочих погибли при падении установки по ремонту скважин

ЧП произошло в Кинель-Черкасском районе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Медикам не удалось спасти рабочихМедикам не удалось спасти рабочихФото: Архив "КП"
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В Самарской области проводится проверка по факту несчастного случая со смертельным исходом, который произошел 4 мая в Кинель-Черкасском районе. В тот день на скважине Дмитриевского месторождения погибли двое рабочих подрядной организации.

- 51-летний моторист и 32-летний бурильщик получили травмы, несовместимые с жизнью, при выполнении подготовительных работ на скважине. На них упала установка по ремонту скважин, - сообщили в пресс-службе министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Им предстоит выяснить все подробности происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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