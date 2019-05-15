Супруга депутата Госдумы Хинштейна похвасталась «пиратским» праздником в честь дня рождения их сыновей

15 Май 10:28 2019-05-15T10:28:57+03:00

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Жена депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна, актриса Поля Полякова похвасталась, как они отметили дни рождения своих сыновей. 29 апреля Артему исполнилось 5 лет, а 5 мая его брату Льву — 2 года. Отпраздновать эти события известная чета решила в один день — вечеринкой в пиратской тематике.

- Празднование дней рождения наших сыновей напоминает целое театральное шоу, в котором принимают участие и артисты и декораторы, звукорежиссер и даже кондитеры. Радость, смех и настоящий азарт царили весь вечер, даже взрослые прониклись настолько общей атмосферой веселья, что с удовольствием фотографировались и сами, - поделилась со своими подписчиками в Инстаграме Поля Полякова.

Для праздника братьев Хинтштейн заказали необычные "пиратские" шарыФото: Instagram.com

На вечеринке декораторы подготовили для братьев Хинштейн и гостей праздника 3D-фотозону с фигурками пиратов и сундуком с сокровищами. Также праздник украшали огромные шары в бело-черно-золотой гамме. Некоторые из них были с надписями «День рождения братьев Хинштейн». Закончилась вечеринка выносом праздничного трехъярусного торта — его украшали пряничные пираты и их корабль.

ИСТОЧНИК KP.RU