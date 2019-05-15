2019-05-15T10:38:00+03:00
Общество

Стихи Высоцкого, Пастернака, Вознесенского: в СамГУПС прошел конкурс чтецов «Поэзия и театр – неразделимые ветви искусства»

Гран-при получил Даниил Григорьев, первое место досталось Нурсултану Наурзбаеву, второе – Александру Петрищеву, третье – Алене Крючковой
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Фото: СамГУПСФото: СамГУПС
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В Самарском государственном университете путей сообщения прошел конкурс чтецов «Поэзия и театр – неразделимые ветви искусства». Он проходит уже в 5-й раз.

- Студенты всегда охотно и с воодушевлением принимают участие в конкурсе, - рассказали в пресс-службе СамГУПС. - В этом году за призовые места боролись 13 участников из Самарского государственного университета путей сообщения и Самарского колледжа железнодорожного транспорта им. А.А. Буянова.

Первое место в конкурсе чтецов занял студент факультета СИТ Нурсултан Наурзбаев. Он прочел произведение Рубена Симонова «Актеры театра». «Маски» Владимира Высоцкого принесли студенту колледжа железнодорожного транспорта Александру Петрищеву второе место. А третье место досталось Алена Крючковой – студентче факультета ПСиПМ. Она прочла стихотворение «Играя роль» Владимира Маслакова. Гран-при жюри присудило студентку факультета СИТ Даниилу Григорьеву за «Доброго зрителя» Игоря Шафермана.

Грамоты в номинациях получили:

«За артистизм исполнения» - Сергей Мехоношин, студент факультета СИТ за произведение «Я с ужасом теперь читаю сказки» Константина Бальмонта.

«За самый оригинальный выбор текста» - Валерий Демченко, студент факультета СОДП за произведение Верлухина «Театр – это маленькая жизнь».

«За лучшее лирическое произведение» - Дея Выставкина, студентка колледжа за «Монолог Мерлин Монро» Андрея Вознесенского.

«За глубину проникновения в образную систему и смысловую структуру текста» - Светлана Стиханова, студентка факультета СИТ за произведение «Если хочешь, я буду твоей Маргаритой» Веры Полозковой.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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