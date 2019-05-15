В Самарской области восстанавливают дорожную разметку по гарантии

15 Май 11:00 2019-05-15T11:00:43+03:00

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В Самарской области начали восстанавливать дорожную разметку на дорогах по гарантии. Подрядчики выполняют работы за свой счет. Гарантия составляет 1,5-2 года на разные виды работ в зависимости от объекта.

- Сегодня подрядчик полностью восстановил разметку на Красноглинском и Волжском шоссе. Идут гарантийные работы на Московском шоссе, а также на улицах Ново-Садовой и Ташкентской. Кроме того, выполняются работы на объектах на территории области - восстанавливается разметка, нанесенная в прошлом и позапрошлом годах в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Работы ведут на подъезде к Чапаевску, на автодороге Тольятти - Узюково - Димитровград, а также на Обводной дороге Самары. Вскоре разметку восстановят и на двух участках дороги Самара - Бугуруслан, отремонтированных в прошлом году, - сообщил руководитель управления эксплуатации и ремонта автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Александр Данилов.

Все работы планируют завершить до начала июня. Автомобилистам стараются не создавать неудобств - работы проводятся ночью при искусственном освещении. Для нанесения разметки на федеральных трассах применяют износоустойчивый пластик.

ИСТОЧНИК KP.RU