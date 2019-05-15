В Самаре при капремонте дома на Спортивной пропали 100 тысяч рублей

15 Май 11:10 2019-05-15T13:11:42+03:00

Эти деньги выделили на противопожарную обработку чердака, но работы так и не были выполнены

Изменить размер текста: A A

В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома в Железнодорожном районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Проверка показала, что в 2018 году в доме № 12 на улице Спортивной был проведен капитальный ремонт крыши. Работы выполняло компания «Вертикаль-А», однако было установлено, что ремонт она сделала не полностью, - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуроры выяснили, что подрядчик должен был обработать деревянные конструкции чердака дома огнезащитным веществом. На закупку необходимых материалов и проведение работ компании перечислили более 100 тысяч рублей, однако она так ничего и не сделала. Сейчас по данному факту проводится расследование. Также прокуратура района внесла представление в адрес регионального Фонда капитального ремонта из-за ненадлежащего контроля за выполнением работ.

ИСТОЧНИК KP.RU