2019-05-15T13:11:42+03:00
Общество

В Самаре при капремонте дома на Спортивной пропали 100 тысяч рублей

Эти деньги выделили на противопожарную обработку чердака, но работы так и не были выполнены
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при выполнении капремонта домаПравоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при выполнении капремонта домаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома в Железнодорожном районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

- Проверка показала, что в 2018 году в доме № 12 на улице Спортивной был проведен капитальный ремонт крыши. Работы выполняло компания «Вертикаль-А», однако было установлено, что ремонт она сделала не полностью, - рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуроры выяснили, что подрядчик должен был обработать деревянные конструкции чердака дома огнезащитным веществом. На закупку необходимых материалов и проведение работ компании перечислили более 100 тысяч рублей, однако она так ничего и не сделала. Сейчас по данному факту проводится расследование. Также прокуратура района внесла представление в адрес регионального Фонда капитального ремонта из-за ненадлежащего контроля за выполнением работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Археологи нашли около Курумоча древние каменные орудия и фрагмент бронзового браслета
В Самаре до конца августа обновят участок проспекта Карла Маркса у Крымской площади
Самарская область попала в топ-5 регионов по воровству топлива
Дмитрий Азаров заявил, что СМИ должны больше участвовать в освещении национальных проектов для развития государства и общества
В Самаре запретят остановку на дублере улицы Ново-Садовой
Женщина в «Лексусе»: в Самаре автоледи насмерть переехала йоркширского терьера
В реке Самаре у Южного моста нашли мертвого мужчину
В Самаре открывается пятый сезон «Том Сойер Феста»
В Самаре регоператор вывез 1,4 млн кубометра мусора и не ликвидировал ни одной незаконной свалки
Жители Самары попросили сохранить рынок возле ТЦ «МИКО» на Чернореченской
В Дубовом Умете 12-летнего рыбака ударило током на озере
Самарцев призывают на один день поменять автомобили на велосипеды
"Давайте накажем этого урода!" В Самаре люди возмущены действиям автолюбителя, привязавшего двух собак к своей машине
В Тольятти 7-летний велосипедист угодил под колеса отечественной легковушки
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна пражского особняка самарского бизнесмена
Вытянул счастливый билет: инженер из Самары выиграл в лотерею 1 млн рублей
МЧС предупреждает самарцев о сильном дожде, грозе и шквалистом ветре
В Похвистнево пьяная мать, не желая отдавать свою дочь, оттаскала инспектора ОДН за волосы