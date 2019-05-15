В Самаре при капремонте дома на Спортивной пропали 100 тысяч рублей
В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества при выполнении капитального ремонта многоквартирного дома в Железнодорожном районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
- Проверка показала, что в 2018 году в доме № 12 на улице Спортивной был проведен капитальный ремонт крыши. Работы выполняло компания «Вертикаль-А», однако было установлено, что ремонт она сделала не полностью, - рассказали в надзорном ведомстве.
Прокуроры выяснили, что подрядчик должен был обработать деревянные конструкции чердака дома огнезащитным веществом. На закупку необходимых материалов и проведение работ компании перечислили более 100 тысяч рублей, однако она так ничего и не сделала. Сейчас по данному факту проводится расследование. Также прокуратура района внесла представление в адрес регионального Фонда капитального ремонта из-за ненадлежащего контроля за выполнением работ.
ИСТОЧНИК KP.RU