В Тольятти газелист, двигаясь задним ходом, сбил на тротуаре женщину с коляской

15 Май 12:11 2019-05-15T12:11:42+03:00

Водитель "Газели" двигался задним ходом и не заметил пешеходов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Во вторник, 14 мая, около 10:30 в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала женщина с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 29-летний водитель грузовой «Газели», двигаясь задним ходом по тротуару вдоль улицы Лизы Чайкиной, наехал на 29-летнюю женщину и мальчика 2018 года рождения, который находился в коляске, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пешеходы получили травмы. Медики осмотрели пострадавших и направили на амбулаторное лечение. Известно, что на момент ДТП водитель «Газели» был трезв. Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU