В Тольятти газелист, двигаясь задним ходом, сбил на тротуаре женщину с коляской
Пострадавших направили на амбулаторное лечение
Водитель "Газели" двигался задним ходом и не заметил пешеходовФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 14 мая, около 10:30 в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадала женщина с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 29-летний водитель грузовой «Газели», двигаясь задним ходом по тротуару вдоль улицы Лизы Чайкиной, наехал на 29-летнюю женщину и мальчика 2018 года рождения, который находился в коляске, - рассказали полицейские.
В результате случившегося пешеходы получили травмы. Медики осмотрели пострадавших и направили на амбулаторное лечение. Известно, что на момент ДТП водитель «Газели» был трезв. Сейчас полицейские проводят проверку по факту происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU