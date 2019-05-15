В Самарской области за грязь и мусор на улицах выписали штрафы на более 600 тысяч рублей

15 Май 12:34 2019-05-15T12:34:33+03:00

В апреле в регионе возбудили более 230 дел о нарушениях в сфере ЖКХ и благоустройства Фото: Архив "КП"

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В Самарской области начали штрафовать за нарушения в сфере ЖКХ и благоустройства. Только за минувший месяц в регионе было возбуждено более 230 административный дел.

- С начала апреля этого года штрафы введены для УК, ТСЖ, ИП, юридических и физических лиц, которые не выполняют свои обязанности по содержанию прилегающих территорий. Наказание ждет тех, кто не убирает мусор, листья, сухую траву и т.д., не косит траву и не обрезает поросль, а также игнорирует покраску и очистку урн, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, что теперь за нарушения в сфере ЖКХ и благоустройства предусмотрены следующие штрафы: для обычных жителей — от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. По словам министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Маркова, на данный момент сумма наложенных штрафов в регионе составляет более 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU