В Самаре женщина фиктивно прописала у себя 8 мигрантов из Узбекистана и Туркменистана
В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом местная жительница, которая обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранцев. Как выяснилось, женщина зарегистрировала в своем доме 8 мигрантов из Узбекистана и Туркменистана.
- Было установлено, что жительница Самары указывала в бланках уведомлений о прибытии иностранных граждан в места их пребывания адрес своего жилья, однако на самом деле мигранты у нее не жили, - сообщили в прокуратуре Самары.
Уголовное дело в отношении самарчанки было возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Ей грозит до 3 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU