2019-05-15T13:28:10+03:00
Происшествия

В Самаре женщина фиктивно прописала у себя 8 мигрантов из Узбекистана и Туркменистана

Женщине грозит до 3 лет лишения свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшее время женщина предстанет перед судомВ ближайшее время женщина предстанет перед судомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом местная жительница, которая обвиняется в фиктивной постановке на учет иностранцев. Как выяснилось, женщина зарегистрировала в своем доме 8 мигрантов из Узбекистана и Туркменистана.

- Было установлено, что жительница Самары указывала в бланках уведомлений о прибытии иностранных граждан в места их пребывания адрес своего жилья, однако на самом деле мигранты у нее не жили, - сообщили в прокуратуре Самары.

Уголовное дело в отношении самарчанки было возбуждено по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». Ей грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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